2月12日午後、新潟県妙高市のスキー場でスノーボードをしていた30代男性がコース外に出て一時遭難しました。男性は県警ヘリによって救助され、ケガはありませんでした。 救助されたのは、静岡市に住む30代男性です。男性は2月12日、妙高市のスキー場でスノーボードをしていたところコース外に出て道に迷ったため、午後3時半前に警察に通報しました。遭難した場所が山中だったた