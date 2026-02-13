オンラインカジノを使ったマネーロンダリンググループで、「闇バイト」の指示役とみられる男ら2人が逮捕されました。村山浩生容疑者（41）は、他人のクレジットカードで購入したパソコンの売却など、「闇バイト」を使って不正に得た現金を含む15万円を、おととし、大阪市内の駐車場に隠した疑いがもたれています。また、柿本真司容疑者（39）はおととし、オンラインカジノの利用者3人から受け取った電子マネーおよそ4万円を、国に