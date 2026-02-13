タレント上沼恵美子（70）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。高評価している芸人を明かした。今田耕司から「上沼さんが最近、ゲストに来て“お！いきのええ芸人おるがな！”っていうのはいますか？」と問われ、「はい、ケムリ君。松井ケムリ君」と、令和ロマン・松井ケムリの名を挙げた。「すごい（トークに）入ってくるし、入って来ても上手やし。パッと入って来ますね。フリート