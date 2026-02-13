昨年秋、ニセ警察詐欺で約２５８万円相当をだまし取られる被害に遭った新潟県五泉市の４０歳代男性が報道陣の取材に応じた。複数の男が犯罪への関与や逮捕をほのめかして被害者を追い込む手口が明らかにされ、「どこかで助けてというサインを出せれば」と唇をかんだ。昨年９月１０日午後、自宅に携帯電話会社の社員で「アオキ」と名乗る男からかかってきた電話が始まりだった。「個人情報が不正なことに使われている」。その後