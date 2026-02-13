イラスト部門の最優秀賞を手にする藤嶋さん＝６日、川崎市中原区小学生を主な対象とした作文コンクール「友だちに薦めたいこの１冊コンクール」の入賞作品が決まった。３９８０点の応募作品から、最も評価が高い藤嶋昭賞ほか入賞作品計１６１点が選ばれた。主催は、科学教育の普及啓発に取り組む「東京応化科学技術振興財団」。同財団は２０１４年から推薦図書を全国の学校に寄贈してきた。累計２５万冊に及ぶ図書へのお礼や感