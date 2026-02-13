【Steam：DINO CRISIS/DINO CRISIS 2】 2月13日 配信 価格：各1,000円（2月27日まで10%OFFの500円） カプコンは、サバイバルホラー「DINO CRISIS」、「DINO CRISIS 2」をSteamにて配信開始した。価格は各1,000円。 1997年に初めてリリースされた「DINO CRISIS」とその続編「DINO CRISIS 2」がSteamにてサプライズ配信。多言語対応、映像・楽曲まわり、セーブ