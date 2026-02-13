岡山市役所 岡山市は、就職氷河期世代を含む幅広い世代を対象としたバスツアー形式の「職場見学会」を3月10日、開催します。 就職、転職のサポート事業の一環として行うもので、バスツアー形式で行うのは初めてです。 今回は、岡山市内の岡山スイキュウ株式会社（運輸）と株式会社ニチイ学館（福祉）の2社を巡り、職場の雰囲気や仕事の魅力を体感します。 対象者は、岡山市内での就職・転職を希望