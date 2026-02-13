ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルで、岐阜県出身の堀島行真選手が銅メダルを獲得！地元からも、アツイ声援がおくられました。 【写真を見る】｢僕らから見たら“金メダル”｣ 男子モーグル 堀島行真選手(28) 銅メダル獲得 地元の岐阜･池田町では同級生ら約90人がアツイ声援【ミラノ･コルティナオリンピック】 日本時間きのう行われた、フリースタイルスキー