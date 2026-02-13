きょうは広く晴れて、名古屋では3月中旬並みの暖かさになるでしょう。 【写真を見る】週末は各地で3月中旬～下旬並みの暖かさに きょうの予想最高気温は名古屋14℃ 岐阜･津などで13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/13 昼） 正午前の名古屋市内は、雲が出ています。この時間の気温は11.4℃で、風は強くありません。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。降水確率は各地0％で、天気の崩れはなさそうです。日差しが多く空気が