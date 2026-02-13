ドル人民元は海外市場で6.9000元を付けた、大台を維持したこともあり、今日は朝から少しドル買い元売りが入り、6.9088元を付けた。昨日6.90を割り込んだオフショア人民元（CNH)は、6.8912元まで付けた後、少し戻しており、今日に入って6.9000台をしっかり回復。 対円では22円台前半推移続く。昨日は円安局面で22円25銭声も、その後22円10銭割れ。直近22円15銭前後。 USDCNY 6.9054USDCNH6.9022CNYJPY 22.153