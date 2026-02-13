東京午前のドル円は１５３．３５円付近まで円安・ドル高推移した。衆院選後の円高・ドル安が前日で一巡し、ドル円には買い戻しが入っている。ただ、前日の値幅を維持しつつ、動意は限定的。本日は１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。 ユーロ円は１８１．９３円付近、ポンド円は２０８．７８円付近、豪ドル円は１０８．７８円付近まで水準を切り上げた。ただ、ドル円と同様に前日の値幅内での推移となっ