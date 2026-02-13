住宅火災の現場 秋田・大館市 12日午後4時半すぎ 秋田県大館市で１２日午後住宅１軒が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。火元に住む３０代の男性と連絡が取れていません。 警察や消防によりますと、１２日午後３時すぎ大館市比内町大葛で「家から煙が見える」と近所に住む人から消防に通報がありました。火が出たのは畠山広紀さん（６３）の木造２階建ての住宅で、およそ４時間半後の午後７時半すぎに消し止め