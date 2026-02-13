Anthropicが300億ドル(約4兆6000億円)もの出資を得ることに成功したことを2026年2月12日に発表しました。資金調達後の企業価値は3800億ドル(約58兆円)に達しています。Anthropic raises $30 billion in Series G funding at $380 billion post-money valuation \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-30-billion-series-g-funding-380-billion-post-money-valuationAnthropicはGICとCoatueが主導したシリー