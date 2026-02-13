12日、長野市の交差点で無免許で車を運転し横断歩道を歩いていた小学生をはね、けがをさせ上、事故を申告しなかったとして警察は34歳の男を逮捕しました。無免許過失運転致傷や事故不申告の疑いで逮捕されたのは長野市桐原の建設作業員の男（34）です。警察によりますと、男は12日午前8時すぎ長野市三輪の交差点で無免許で車を運転していて左折する際に横断歩道を歩いていた11歳の男子児童をはねました。その後、児童に声をかけて