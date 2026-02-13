ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。11日に発表した西島隆弘（39）のAAA脱退について言及した。【動画】西島＆宇野が長年歌い続けた楽曲「drama」宇野は「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります」との書き出しで、「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごして