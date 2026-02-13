松屋フーズでは17日午前10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を開始する。3月31日午前9時59分までの期間限定。【写真】抽選で当たるオリジナルコラボどんぶりコラボメニュー第2弾としてこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売する。原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップ