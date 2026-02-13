国会内で開かれた衆院の各会派による協議会。右奥は木原官房長官＝13日午前政府は13日、衆参両院に特別国会の召集を18日とする日程を伝えた。18日の衆参両院の本会議で首相指名選挙を実施し、高市早苗首相（自民党総裁）を選出する。同日中に第2次高市内閣が発足する見通しだ。木原稔官房長官が13日、衆院各派協議会と参院議院運営委員会理事会に出席し、召集日を伝達。与野党は衆院各派協議会で、特別国会の会期を7月17日まで