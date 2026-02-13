沿線自治体での議論が続く富山地方鉄道の鉄道線についての意見交換会が、黒部市で昨夜、開かれました。地鉄・鉄道線に関して、黒部市で自由参加形式で初めて開かれた意見交換会には、およそ80人が参加しました。市側があり方検討会での検討状況や来年度の公費負担割合などについて説明したあと、参加者は「コスト削減」や「利便性向上」などについて付箋に自由に意見を書き込みました。参加者からは「あいの風とやま鉄道の車両の乗