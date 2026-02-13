初のベストアルバム「僕らが描いた物語」をリリースしたアイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）。春から3年生となる2期生・大野田咲穂は、スポーツニッポン新聞社でのインタビューで、これまでの歩みや受け継いだ思い、卒業後の夢、そして10人体制ラストライブへの意気込みを語ってくれた。限られた“3年間”をどう駆け抜け、どんな景色を残したいのか――その言葉には、最後の1年を前にした等身大の決意がにじんでい