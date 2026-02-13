カーリング女子日本代表は2連敗を喫し、予選リーグ突破へ苦しいスタートとなりました。初戦でスウェーデンに敗れた日本代表・フォルティウスは、世界ランク8位と格下のデンマーク相手に序盤からリードされる苦しい展開に。しかし第7エンド、吉村紗也香選手（34）がダブルテイクアウトに成功。試合は延長までもつれる大接戦となりましたが、軍配はデンマークに。敗れた日本代表は痛恨の2連敗で、早くも厳しい状況となりました。吉村