ガンダーラ美術とバラをテーマにした日本画の展覧会が、愛知県岡崎市で始まりました。岡崎信用金庫資料館で始まった展覧会では、日本画家の福田千恵さんが、現在のパキスタン北西部にあたるガンダーラ地方で栄えた仏教美術と、平和への思いを込めたバラをモチーフにした作品・28点が展示されています。福田千恵さん：「地球で戦争が起これば、人間だけじゃなくて動物、木々、全てのものに被害を及ぼす