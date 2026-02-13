スーパーの「西友」では、2026年2月13日から15日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。今週末の「スゴ×トク」は？特に注目したいのは「スゴ×トク」の対象商品です。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。以下は対象商品の一例です。・山崎コッペパン ジ