時短や効率が叫ばれる今の時代に、あえて「一晩中、直角のボックスシートで揺られる」という贅沢はいかがでしょうか。大井川鐵道（静岡県）2026年2月28日（土）に、国鉄時代の情緒を色濃く残す12系客車を使用した「夜行急行」を運行します。特急色を纏った電気機関車「ED314」が牽引し、夜の静寂に包まれたかわね路を12時間以上にわたって駆け抜けるこの企画は、単なる移動手段ではない「鉄道旅の原体験」を現代に蘇らせるものです