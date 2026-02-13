１３日前引けの日経平均株価は前日比４１３円２５銭安の５万７２２６円５９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１６億９６０８万株、売買代金概算は５兆６１８１億円。値上がり銘柄数は２６９、値下がり銘柄数は１２９６、変わらずは２９銘柄だった。 日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、ＩＴ・ハイテク株に売りが膨らみＮＹダウが６６９ドル安となりナスダック指数も下落した。この米株安を受け、東京市場も売り