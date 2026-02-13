錦織（吉沢亮）の横顔を映したラスト35秒。あまりにも切なく、それでいて美しい映像に思わず息を呑んだ。 参考：吉沢亮が生き抜いた『ばけばけ』錦織友一橋爪國臣CPが明かす“張り詰めた空気”の舞台裏 NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は第20週から熊本編に突入する。第19週「ワカレル、シマス。」は、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の思いを受け止め松江を離れることを決断するまでと、親友