タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が12日、自身のブログを更新。「引っ越しします リビングを…!!!! 笑」とちゃめっ気交じりにつづり、自宅内で大きな配置換えを行ったことを写真を添えて明かした。【写真】「床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動」辻希美が紹介した“大工事”を行う自宅内辻は「と言うのも今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」と理由を