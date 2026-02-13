冬晴れのおだやかな日々が過ぎ去った今、あらためてスキンケアを見直すタイミングです。12月、1月はこのスキンケアで乗り越えられたのに、今はなんだか物足りない……。そんな時にプラスしたいのが、リピートして3本目になるHABA「高品位 スクワラン」。ニキビができやすく敏感な私でも使えた、お守りの1本でもあります。■乾燥トラブルをしなやかに跳ね返す、HABAのスクワランニキビができやすい私にとって、油分を多く含むクリー