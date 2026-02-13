「BCNランキング」2026年2月2日〜8日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）2位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）3位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位LAVIE N16 パールホワイトN1635/KAW（NEC）5位MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイトMW123J/A（アップル）6位I