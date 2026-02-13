今週(2026年2月6日〜8日)の映画動員ランキングは、話題の新作が続々とランクイン。浜辺美波さん×目黒蓮さんの感動作から、YouTube発の異色アニメ、さらにはテレビ放送20周年を記念した『涼宮ハルヒの消失』リバイバル上映まで、見逃せない作品が目白押しだ。週末のおでかけの参考に、最新のTOP10をチェックしてみて。【画像】浜辺美波×目黒蓮、初日3日間で興収6億円超え！『ほどなく、お別れです』■10位：『涼宮ハルヒの消失』(