俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が主演を務める映画『純愛上等！』が2026年2月13日に公開される。それに先立ってオリコンニュースでは、山中と高松に今作の見どころや、互いのグループやスターダストプロモーション所属のアーティスト集団“EBiDAN”としての思いを語ってもらった。【撮り下ろしカット】キュートすぎ！笑顔をみせる山中柔太朗＆高松アロハ原作は、24年にコミックシーモアで