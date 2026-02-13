13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万7270円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7226.59円に対しては43.41円高。出来高は3万1580枚となっている。 TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.91ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57270