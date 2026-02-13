ウチヤマホールディングス [東証Ｓ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比52.1％増の7億2700万円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の6億2400万円→8億4300万円(前期は5億6500万円)に35.1％上方修正し、増益率が10.4％増→49.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の