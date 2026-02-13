アステリア [東証Ｐ] が2月13日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.2倍の7億3700万円に急拡大し、通期計画の7億円に対する進捗率が105.3％とすでに上回り、さらに5年平均の34.2％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は3700万円の赤字(前年同期は3億5900万円の黒