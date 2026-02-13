ＱＬＳホールディングス [東証Ｇ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.0％増の6億5700万円に拡大し、通期計画の6億7600万円に対する進捗率は97.2％に達し、3年平均の67.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比83.9％減の1900万円に大きく落ち込む計算