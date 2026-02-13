土木管理総合試験所 [東証Ｓ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比16.5％増の7億円に伸びたが、26年12月期は前期比0.1％減の7億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.9％増の3.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.0％→14.8％に上昇した。 株探ニュース