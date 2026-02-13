ＨＯＵＳＥＩ [東証Ｇ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比57.8％減の5400万円に落ち込んだが、26年12月期は前期比4.4倍の2億4000万円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.7％減の7000万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.3％→4.1％に大幅悪化した。 株探ニュース