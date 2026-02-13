スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス [東証Ｓ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の17.9億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の16.3億円→19.4億円(前期は8.8億円)に19.0％上方修正し、増益率が83.4％増→2.2倍に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後