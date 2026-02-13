コクヨ [東証Ｐ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比11.5％増の272億円に伸びたが、26年12月期は前期比1.6％減の268億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は24.5円とする方針で、前期の株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.1％増の54.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.3