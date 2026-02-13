セレス [東証Ｐ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比21.4％減の21億円になったが、26年12月期は前期比33.0％増の28億円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の特別配当を落とし、普通配当60円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比75.5％減の2.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同