動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信中のHBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』の日本語吹替版で、杉田智和と釘宮理恵が共演。本作は『ゲーム・オブ・スローンズ』の約100年前を描く新シリーズで、これまでのイメージを良い意味で裏切る、軽やかで親密な物語として注目を集めている。2人が語った役作りの裏側や“ゲースロ”との違いとは――。【動画】杉田智和＆釘宮理恵にインタビュー＆吹替版予告