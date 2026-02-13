ナ・リーグ西地区のドジャースは12日（日本時間13日）、マックス・マンシー内野手と保証付きの1年総額1000万ドル（約15億3000万円）の契約延長で合意したと発表。契約は2027年の年俸700万ドルに加えて、28年は1000万ドルの球団オプションが付与されるという。また同日、FAとなっていた愛称「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手と1年450万ドルで再契約を結んだ。ワールドシリーズ3連覇へ向けて