千原ジュニアがMCを務めるカンテレのバラエティー番組『千原ジュニアの座王』は、放送400回を記念して歴代王者の頂点を競う「チャンピオン大会」を13・20日の2週にわたって放送する（深0：50〜1：20※関西ローカル）。【番組カット】2回目の出場を果たした竹上萌奈アナウンサー千原ジュニアがMCを務めるバラエティー番組『千原ジュニアの座王』。今回は、放送400回を記念し、歴代王者の頂点を競う「チャンピオン大会」を2週