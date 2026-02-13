13日午前、名古屋市守山区のマンションで火事があり、少なくとも3人がケガをしています。警察と消防によりますと、午前10時半頃、守山区大牧町のマンションから煙が見えるなどと近所の住民などから通報が相次ぎました。火元は14階建てマンションの6階の部屋とみられ、消防車18台が出て消火活動が行われています。火元の部屋の住人とみられる40代の女性と、上の階の住人2人の少なくとも計3人がケガをしていますが、いずれも