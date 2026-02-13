この記事をまとめると ■新型ハイラックスは2.8リッター化や新装備で中身を大きく進化させた ■走破性は拮抗するが駆動方式ではライバルのトライトンに強みがある ■日本ではデザインの差が選択を左右しそうだ 決め手は「見た目の世界観」!? 少し前まで新車で買えなかったピックアップのカテゴリーに、トヨタ・ハイラックスがタイからの輸入車として復活したのは2017年。6年後には三菱トライトンもタイから再上陸して、ひさしぶ