スマートフォンアクセサリーなどを手がけるロア・インターナショナル（東京都新宿区）は、「OURS7」ブランドから、ポータブルスピーカー「LUMEN」を2026年2月16日に発売する。光と音が連動するRGBライティング機能搭載手のひらサイズの軽量コンパクトボディに最大5ワット出力の45ミリ・ダイナミックドライバーを内蔵するほか、通信の安定性と効率が向上したBluetooth 6.0に準拠し、豊かで幅広い音域を音ズレなく再生できる。アップ