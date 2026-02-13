「蔵六の奇病」「地獄の子守唄」などで知られるホラー漫画家・日野日出志氏（79）の「怪奇！死肉の男」が全編、生成AI（人工知能）で映画化される。長編映画では国内初の試みとみられる。ビジュアルだけでなく、音声もAIで作成する。上映時間は70分程度で、今年7月上映予定。海外での展開を想定し、せりふは全て英語。国内の上映では日本語の字幕が付く。日野氏本人の声や、「怪奇俳優」を名乗る俳優佐野史郎（70）、“ホラー