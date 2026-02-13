中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ「DREAMSTAGE」（後10・00）。物語が大きく動く第5話では、各界から集結した超豪華なゲスト陣にも注目が集まる。元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴はドラマのみならず、これが映像作品初出演となる。演じるのは、やり手の音楽番組プロデューサー役。ボーイズグループ「NAZE」の躍進に関わる重要人物として登場する。これまで数々の大舞台で観客を魅了してきた礼が、初の映像作品でどのよう