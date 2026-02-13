史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット、3月21日放送）の冠スポンサーに、Indeed Japan株式会社が提供する世界No.1（※）求人サイト「Indeed（インディード）」が決定した。【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧今大会は、過去最多の6171人がエントリー。若手からベテランまでが24代目王者の称号と優勝賞金500万円の獲得を目指す。2月15日には準決勝が