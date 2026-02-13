コロコロ変わる表情をカメラは逃さなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合。勝利をほぼ手中に収めたオーラスの局面で、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が披露したチャーミングな振る舞いが、視聴者と放送席を大いに沸かせた。【映像】上目遣いにかわいい水飲み 瑞原のアップ（実際の様子）南4局、瑞原は6万8000点という特大の点棒を抱えたダントツのトップ目。あとはこの局をノーテンで静かに終えれば