ABEMAは13日、タレントの小島瑠璃子（32）が同局のオリジナルバラエティ番組「資産、全部売ってみた」で芸能界復帰後初となる番組MCに就任すると発表した。19日の午後11時より特別番組として3週連続で放送する。「資産、全部売ってみた」は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島は「平成ノブシコブシ」吉村崇とタッグを組んでMCに挑戦す